Çavuşoğlu, new york'ta mevkidaşları ile görüştü

Çavuşoğlu, new york'ta mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nun ilk gününde Etiyopya, Avusturya, Hollanda ve Danimarka Dışişleri Bakanları ile görüştü.

23.09.2019 17:49
Çavuşoğlu, new york'ta mevkidaşları ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nun ilk gününde Etiyopya, Avusturya, Hollanda ve Danimarka Dışişleri Bakanları ile görüştü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "BM 74'üncü Genel Kurulu'nun ilk gününde, Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka Dışişleri Bakanları'yla bir araya geldik" dedi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et