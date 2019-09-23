Çavuşoğlu, new york'ta mevkidaşları ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nun ilk gününde Etiyopya, Avusturya, Hollanda ve Danimarka Dışişleri Bakanları ile görüştü.
23.09.2019 17:49
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nun ilk gününde Etiyopya, Avusturya, Hollanda ve Danimarka Dışişleri Bakanları ile görüştü.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "BM 74'üncü Genel Kurulu'nun ilk gününde, Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka Dışişleri Bakanları'yla bir araya geldik" dedi.
Kaynak: DHA