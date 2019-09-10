Çavuşoğlu: Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti

Çavuşoğlu: Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti." dedi.

10.09.2019 22:15
Çavuşoğlu: Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" vaadinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Twitter'dan tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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