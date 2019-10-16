Çavuşoğlu: Nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdit kabul edilemez

Çavuşoğlu: Nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdit kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdidin kabul edilemeyeceğini söyledi.

16.10.2019 16:12
Çavuşoğlu: Nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdit kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdidin kabul edilemeyeceğini söyledi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, Suriye'deki gelişmelerle ilgili konuşma yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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