Çavuşoğlu: Nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdit kabul edilemez

16.10.2019 16:12

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdidin kabul edilemeyeceğini söyledi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, Suriye'deki gelişmelerle ilgili konuşma yaptı. Euronews.com'da Görüntüle