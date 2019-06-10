Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı olarak seçilen Neçirvan Barzani'nin yemin töreni için Erbil'de.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı olarak seçilen Neçirvan Barzani'nin yemin töreni için Erbil'de.
Erbil Havalimanı'nda Neçirvan Barzani tarafından törenle karşılanan Çavuşoğlu ardından Barzani ikili görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA
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