Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile görüştü

Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı olarak seçilen Neçirvan Barzani'nin yemin töreni için Erbil'de.

Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı olarak seçilen Neçirvan Barzani'nin yemin töreni için Erbil'de.
Erbil Havalimanı'nda Neçirvan Barzani tarafından törenle karşılanan Çavuşoğlu ardından Barzani ikili görüşme gerçekleştirdi.


Kaynak: DHA
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