Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlara "Kovid-19" için destek merkezi açıklaması: (2)
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Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel

Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlara "Kovid-19" için destek merkezi açıklaması: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında bulunan vatandaşlara konsolosluk hizmetlerinin yanı sıra yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili durumlarda da kesintisiz hizmet sunabilmek için Türkiye'nin yurt dışındaki tüm misyonlarında izinlerin kaldırıldığını söyledi.

15.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:24
Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında bulunan vatandaşlara konsolosluk hizmetlerinin yanı sıra yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili durumlarda da kesintisiz hizmet sunabilmek için Türkiye'nin yurt dışındaki tüm misyonlarında izinlerin kaldırıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezinde, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Bakan Yardımcıları Faruk Kaymakcı, Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran ile çalışmaları yerinde incelediklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüse karşı aldığı tedbir, karar ve uyarılarla yurt dışında yaşayan vatandaşların kendilerini bulundukları ülkelerde salgından korumak için alması gereken tedbirleri vatandaşlara düzenli şekilde ilettiklerini kaydetti.

Konsolosluk Çağrı Merkezinin yanı sıra Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinin de vatandaşların yanında bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Tüm misyonlarımızda arkadaşlarımız teyakkuz halinde çalışıyor. Tüm izinleri kaldırdık. Diğer taraftan nöbetçi telefon uygulamasına önceden geçmiştik bu yılın başlarında. Şimdi de yoğun olduğu yerlerde, yani koronavirüsün salgın haline geldiği ülkelerde, vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı ülkelerde ikinci nöbetçi telefon uygulamasına başladık."

Çavuşoğlu, vatandaşların Bakanlığa sosyal medya üzerinden de ulaştığını belirterek, "Her misyonumuzun da telefonları var. Bu telefonları da sürekli vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Yurt dışına turist olarak, geçici olarak çıkan vatandaşlarımız var. Geçen gün Turkcell de çağrı merkezimizin duyurusunu bedava olarak yaptı. Onlara da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yurt dışında vatandaşlara verilen hizmetin aksamadan devam ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Mesai konusunda bazı ayarlamalar yaptık. Elektronik sistem üzerinden, yani e-konsolosluk sistemiyle yapılabilecek hizmetlerde, vatandaşımızı oraya yönlendiriyoruz fakat randevu sistemiyle vatandaşlarımız yine gelip bizim tüm konsolosluklarımızdan hizmet alabiliyor." ifadesini kullandı.

"Vatandaşlarımızın kendini koruması, sağlığı bizim için önemli"

Çavuşoğlu, turist olarak, iş görüşmesi nedeniyle ya da öğrenci olarak yurt dışında bulunan vatandaşlarla da yakın temasta olduklarını ve onlara ilişkin tüm meseleleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüsle mücadele için yaptığı uyarıları vatandaşlara ulaştırırken, diğer yandan ilgili ülkelerin yetkilileriyle temasta bulunduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın yaşadıkları yerlerde de kendilerini iyi bir şekilde koruması, onların sağlığı bizim için önemlidir." dedi.

Çavuşoğlu, bazı ülkelerle ilgili sıkıntıların bulunduğuna değinerek, "Örneğin İtalya kendisini dünyaya kapattı. Orada yaşayan öğrenci kardeşlerimiz de var. Hiç kimsenin girmesine, çıkmasına izin vermiyor. Diğer ülkelerle de keza, temas halindeyiz." diye konuştu.

"7 gün 24 saat vatandaşlarımızın emrindeyiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında diğer ilgili kurumlarla bir toplantı düzenleneceğini bildiren Çavuşoğlu, konunun her yönüyle ilgili kurumlarla eş güdüm halinde ele alındığını vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadele konusunda aldığı tedbirlerin yurt dışında takdir topladığına işaret ederek, "Dünya Sağlık Örgütünün de Türkiye'nin güçlü sağlık sistemiyle birlikte zamanlıca aldığı tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu, altını çizerek vurguladığını da görüyoruz. Tabii bu başarılı tedbirler ve uygulamalardan dolayı Türkiye'den çok ciddi talepler var." dedi.

Bazı ülkelerin Türkiye'den uzmanlık yardımı bazılarının ise maske ve diğer tedbirlerle ilgili tıbbi malzeme yardımı istediğini anlatan Çavuşoğlu, "(Yeni tip koronavirüs) Dünyada bir salgın haline geldi. Ama yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da kendilerini korumak için gerekli uyarılara uyması gerekiyor. Bize ulaşması gerektiği zaman da 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın emrindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçen yıl 80 civarında vatandaşımız için yurt dışına ambulans uçak gönderdik"

Çavuşoğlu, Himalayalar'da Everest Dağı'nda mahsur kalan iki Türk vatandaşının kurtarılmasına ilişkin de şunları söyledi:

"İki vatandaşımız, Hindistan Büyükelçiliğimize ulaşarak dağda kaybolduklarını, mahsur kaldıklarını iletmiş. Daha sonra bir köye sığınmışlar. Oradan da yine Büyükelçiliğimizi bilgilendirdiler, bize ulaştılar. Biz de vatandaşlarımızı oradan almak için helikopter kiraladık, gönderdik."

Vatandaşların helikopterle bulundukları yerden alındığını dile getiren Çavuşoğlu, önce Katmandu'ya gidecekleri, oradan da Yeni Delhi'den Türkiye'ye gelecekleri bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, yurt dışında kaza geçiren ya da hastalanan vatandaşların bulundukları yerde bırakılmasının söz konusu olamayacağını vurgulayarak, "Geçen sene 80 civarında vatandaşımız için ambulans uçakları yurt dışına gönderdik. Vatandaşlarımızı ülkemize getirdik." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Manşet

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