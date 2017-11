Çavuşoğlu'ndan Yunan Mevkidaşına "Geçmiş Olsun" Telefonu

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakan Yardımcısı Yannis Dragasakis'i telefonla arayarak, Yunanistan'ın Attiki Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketi dolayısıyla "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.



Çavuşoğlu'nun basın müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dragasakis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, meydana gelen sel felaketi dolayısıyla "geçmiş olsun" temennisini iletti.



Sel felaketinin yaşandığı bölgede yaraların sarılması için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya her zaman hazır olduğunu bildiren Hakan Çavuşoğlu, "Bilgi verilirse biz de yardım çalışmalarında üzerimize düşeni yerine getirebiliriz. Komşu olarak her zaman yanınızdayız." ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, hayatını kaybedenler için de başsağlığı dileklerini iletti.



Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na teşekkür eden Yannis Dragasakis, sel felaketine ilişkin son bilgileri de paylaştı.



Felaket nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Dragasakis, yardım önerisini ise Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşerek ileteceğini belirtti.



- Twitter'dan Başbakan Çipras'a "geçmiş olsun" mesajı



Çavuşoğlu, ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden Başbakan Çipras'a da "geçmiş olsun" temennisini bildirdi.



Hakan Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından, Türkiye ve Yunanistan'ın bayraklarıyla birlikte hem Türkçe hem de Yunanca olarak yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'ın Attiki bölgesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Yunan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla her türlü yardıma hazırız." ifadelerine yer verdi.