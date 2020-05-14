Çavuşoğlu'ndan Vefa Sosyal Destek Grubu şehitleri için başsağlığı mesajı Açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van'da terör örgütü PKK'nın şehit ettiği iki Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van'da terör örgütü PKK'nın şehit ettiği iki Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi için başsağlığı diledi. Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dünya salgınla uğraşırken PKK'lı kalleşler Vefa Sosyal Destek Grubu mensubu iki vatandaşımızı görevi başında şehit etti." ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, "Bu alçak teröristleri koruyup kollayanlar utansın! Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi. Kaynak: AA