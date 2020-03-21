Çavuşoğlu'ndan uçuş yasağı konulan ülkelerden dönecek Türk öğrencilere ilişkin açıklama Açıklaması
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Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Samsun, Güncel

Çavuşoğlu'ndan uçuş yasağı konulan ülkelerden dönecek Türk öğrencilere ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkelerin 7'sinden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını bildirdi.

21.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:18
Çavuşoğlu'ndan uçuş yasağı konulan ülkelerden dönecek Türk öğrencilere ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkelerin 7'sinden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Türk öğrencilerin yurda dönüşlerine ilişkin yürüten çalışmalarla ilgili NTV ve CNN Türk yayınında açıklamalarda bulundu.

Uçuş yasağı konulan bazı ülkelerdeki öğrencilerin, bu ülkelerdeki Türk diplomatik misyonlarına başvurarak tahliye talebinde bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, bu talebin ardından ilgili ülkelerdeki temsilciliklerle çalışmalar başlatttıklarını ve öğrencileri Türkiye'ye getirme kararı aldıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, öğrencilerin bu akşam TSİ 20.00'de başvurularını tamamladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"3 bin 358 öğrencimiz, 7 ülkeden temsilciliklerimize başvurdu. Suudi Arabistan'dan hiç başvuru olmadı. BAE'den sadece 1 başvuru var. Yarından itibaren öğrencilerimizi ülkemize getirmeye başlayacağız. Öğrenciler geldikten sonra 14 gün karantinaya tabi tutulacaklar. Bu konuda kesinlikle taviz vermiyoruz. Kendi sağlıkları, tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızın sağlığı ve sağlık çalışanlarımızın sağlığı için bunları yapmak zorundayız.

Sakarya ve Samsun'daki yurtlara yerleştirilecekler. Tüm kurumlarımızla 14 gün içinde gerek sağlık testleri gerek diğer ihtiyaçları karşılanacak."

Fas'ın aniden uçuşları durdurması üzerine bu ülkede kalan 224 vatandaşın dönüşünü de sağladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, desteklerinden ötürü Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'ya teşekkür etti.

Yurt dışındaki Türk diplomatik misyonlarının bu ülkelerdeki Türk vatandaşlarına gerekli duyuruları yaptığının altını çizen Çavuşoğlu, ilgili misyonların, vatandaşların ve öğrencilerin paniğe kapılmaması için kendileriyle temasa geçtiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, şu ana kadar 68 ülkeye uçuş yasağı konulduğunu hatırlatarak, "Diğer ülkelerdeki gelişmeleri de takip ediyoruz. Gerektiği taktirde bu diğer ülkelere de uçuş yasağı konulabilir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Uçuş yasağı bulunan ülkelerdeki Türk vatandaşlarının ihtiyaç halinde yurt dışındaki diplomatik misyonlarına başvurabileceklerini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Tüm bu ülkelerde nöbetçi telefon uygulamasına geçtik. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde ikinci nöbetçi telefon uygulaması var, 24 saat ulaşabilirler. Ayrıca, Turkcell'e de teşekkür ediyoruz, ücretsiz şekilde yayınlıyor. 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezimiz var. Bu çağrı merkezine bugüne kadar sadece koronavirüsle ilgili 20 binden fazla çağrı geldi. Bu merkezimiz hizmetine devam ediyor."

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde de virüsle mücadele kapsamında çeşitli tedbirler alındığına değinerek, "Evde çalışabilecek arkadaşlarımız evden çalışıyor. Dairelerde nöbet usülüne başladık ki çok fazla temas olmasın. Bakanlık içinde dezenfektan başta olmak üzere ihtiyaçları karşıladık. Yurt dışındaki misyonlarımızın da eldiven, maske, dezenfektan ihtiyaçlarını gönderdik." diye konuştu.

16 ülkeye tıbbi malzeme desteği

Bakan Çavuşoğlu, CNN Türk televizyonunda telefonla katıldığı programda da birçok ülkeden malzeme yardımı talebi aldıklarını, 44 ülkeden aldıkları talepleri Sağlık Bakanlığına ilettiklerini söyledi.

"Öncelik ülkemizin ihtiyacını karşılamaktır. Önce can, sonra canan." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin ihtiyacının fazlası olduğunda başka ülkelere yardım ettiklerini, bugüne kadar 16 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, bir soru üzerine koronavirüs salgını sonrasında yurt dışındaki Türk vatandaşlarına ihtiyaçları olduğunda yardım ettiklerini söyledi.

Bazı ülkelerin giriş ve çıkışları tamamen kapattığını hatırlatan Çavuşoğlu, ülkeye dönmek isteyen vatandaşların durumu hakkında ilgili ülkeyle görüşüldüğünü, bu ülkelerin çıkışa izin vermemesi halinde Türk vatandaşlarına bulundukları ülkelerde maddi ve manevi her türlü desteği verdiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, yardıma ihtiyacı olan Türklerin bulundukları ülkelerdeki Türk temsilciliklerine başvurmalarını istedi.

G20 liderleri görüşebilir

Çavuşoğlu, salgın nedeniyle uluslararası toplum dayanışması adına dünyada liderler zirvesi planlanıp planlanmadığına yönelik soru üzerine de özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu G20 ülkelerine sorumluluk düştüğünü söyledi.

Kendisinin de G20 içindeki bazı ülkelerin dışişleri bakanları dahil bazı mevkidaşlarıyla telekonferans yöntemiyle görüşmeler yaptığını anımsatan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde belki G20 liderleri de bir video konferansla görüşebilirler. Bu fikir de ortaya çıktı." dedi.

Çavuşoğlu, tıbbi malzemelerin üretimi, hangi ülkenin neye ihtiyacı olduğu, merkez bankaları arasındaki iş birliği gibi konularda bu tür temasların önemine işaret etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Küresel bir sorun varsa bunu tüm uluslararası toplumla karşılamamız, birlikte mücadele etmemiz ve dayanışmayı artırmamız lazım." diye konuştu.

"Sağlık çalışanlarımızın yanındayız"

Konuşmasında, salgınla mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına kendisinin de alkışla destek verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, zor günlerde fedakarca çalıştıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Tüm millet olarak biz de sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Kendilerine elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Kendilerine bir kere daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

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