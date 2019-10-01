Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi eleştiren Macron'a: "Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoz gibi"

01.10.2019 21:16

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) yaptığı konuşmasında Türkiye'ye yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bu eleştirilere cevaben "Macron'un konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken, öten horoza benzetiyorum." dedi.



Avrupa Konseyi'nin 70'inci yıl dönümü için Strasbourg'da düzenlenen programa katılan Macron, burada yaptığı konuşmada Avrupa'da son yıllarda yaşanan sorunlara değindi. Euronews.com'da Görüntüle