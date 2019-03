Çavuşoğlu'ndan Taksiler İçin Ötv Sözü (3)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU GENÇLERLE BULUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) tarafından restore edilen eski Portekiz Sinegogu'nda AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'İzmir genç liderlik buluşması'na katıldı. Geleceği konuşmak için bir araya gelen genç sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür eden Çavuşoğlu, "Dünya hızlı değişiyor. Çok çetrefilli sorunlar ve krizler var. Dünyadaki hızlı değişim sayesinde fırsatlar da doğuyor. Bugün terör belası karanlık çağın vebası. Bugün çatışmalara baktığınızda yöntemleri farklı olabilir ama geçmişi hatırlatıyor. Batıdaki hoşgörüsüzlük İslamafobya 2'nci Dünya Savaşı öncesindeki batıyı hatırlatıyor. Fırsatlara bakıldığında gelecek ne olacak, nasıl faydalanabiliriz bizleri düşündürüyor. Endüstri 4.0 ya da 5.0 veya endüstri ağırlıklı ekonomiden bilim teknoloji ağırlıklı ekonomiye gidiş var. Bunlardan gençler nasıl faydalanacak. Yılda 140 kilometre hızla ekonominin gücü Batı'dan Doğu'ya doğru gidiyor. Kuzey'den Güney'e doğru da ekonominin gücü kayıyor. Dış politikayı buna uygun geliştiriyoruz. Yurtta sulh cihanda sulh var. Girişimci ve insani dış politika var. Zorlukların üstesinden geliyoruz. Bugün Suriye'deki sorunu her boyutuyla değerlendirip politika üretemezseniz başarısız olursunuz. Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin geri dönmeye başlaması gibi her konu ve dondurulmuş sorunlara karşı çözüm bulmak için çaba gösteriyoruz. Türk ürünlerinin dünyadaki her noktaya ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

'TÜM MAZLUMLARIN UMUDU OLDUK'

Ticaretin önündeki engellerin kalkmasının girişimciliğin önemli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, 9 sene önce Afrika'da 12 büyükelçilik varken bugün 42 büyükelçiliğe çıktığını anlattı. Dünyanın her yerinde Türk bayrağını dalgalandırdıklarını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Tüm mazlumların umudu olduk. Bugün ülkemiz tüm zorluklara rağmen emin adımlarla yoluna devam ediyor. Gençlerin idealleri ile hedefe ulaşacağız. Hiçbir sorun kontrolümüzün dışında değil. Ekonomideki korumacılık anlayışı da bizi karanlık günlere götürüyor. Belirsizlikler var, biz çok taraflılığı savunuyoruz. Türkiye güçlü şekilde yoluna devam edecek. Ama yerelden başlar bu kalkınma. Dünya değişirken İzmir'in geri kalması kabul edilemez. Türkiye'yi dolaşırken görüyorum, İzmir artık kararlı. CHP'den birçok vatandaş artık İzmir'e hizmet istiyor ve Zeybekci'ye oy vereceğini söylüyor. İzmir'in güzelleşmesini istiyoruz. Sorunları gündeme getirirken İzmirlilere dil uzatmıyoruz. Her bir karış toprağımız bizim için değerli. İzmir'de çukur var demek İzmir'e hakaret değil. Pis sular denize akıyor demek İzmirlileri aşağılamak değildir. CHP'liyi eleştirmenin Atatürk düşmanlığı ile ne ilgisi var? Biz İzmir'deki sorunların çözümü için adaylarımızı tanıtıyoruz. Eski kamplaşma ve ideolojik tartışmalar bitti."

Konuşmasının devamında ülkedeki terör saldırılarına değinen Çavuşoğlu, "Çukur eylemleri yaptılar, şehirlerimizi bölmek istediler. O çukurlara gömüldüler. Dağlara çıktılar, inlerinden bizi bölmeye çalıştılar. Hem Türkiye'de hem de Irak başta olmak üzere dağlarda o teröristleri inlerine gömdük. O teröristler seçim öncesi ittifaklarla siyaset yoluyla Millet İttifakı diyerek zillet ittifakının içinde CHP aracılığıyla tüm şehirlere sızmaya çalışıyorlar. İzmir belediye başkan adayının belirlenmesi işte bu yöntemle olmuştur, tesadüf değildir. Sözde HDP'nin üyeleri bizzat PKK tarafından yerleştirilmiştir. Kayyumlardan önce o belediyelerde milletimizin cebinden çıkan paralar teröristlere gitti. Bir süre önce Ağrı'daydım, kayyum vali neler yapmış neler. CHP'nin adayı Tunceli'ye gitsin vali halkı nasıl kucaklamış görsün. İnsanlar istedikleri saate kadar sokakta dolaşabiliyor. CHP üzerinden bizzat PKK destekçilerini listelere getirdiler. İzmirliler buna izin vermeyecek. Bir garip seçim ortamı var. İYİ Partililer özellikle bana 'Ne olur Sayın Bakanım bize terörist deme' diyor. Ben kimseye terörist demiyorum. HDP'nin yüzüne de söyledim 'Siz PKK'nın güdümündesiniz' diyorum. CHP'nin içinde DHKP-C'liler var, ön seçimle meclise girenler var. Sizin ittifakınızın içinde teröristlerin cenazesine giden milletvekilleri var. Ne kadar terör örgütü varsa sizin ittifakınızın içinde. Bu seçim iki bakımdan çok önemli. İzmir'e kim hizmet edecek? Herkesin aklına ilk gelen isim Nihat Zeybekci'dir. İzmir bu seçimde hizmet edenlere oy verecek inşallah. Birçok CHP'li arkadaşımız bu sebeplerle İzmir'deki tercihini arkadaşlarımızdan yana kullanacak" diye konuştu.

'LİSTELERDE 83 GENÇ, 115 KADIN VAR'

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de gençlere yaptığı konuşmada 31 Mart'ta, 2024'e kadar bu şehre hizmet ederek şehrin geleceğini belirleyecek kadroların seçileceğini söyledi. Zeybekci, "Bu dönemler sizin döneminiz biz 2100'ü görmeyeceğiz, siz göreceksiniz. Biz 21. yüzyıl dünyasını ve İzmir'ini konuşuyoruz. Sizin adınıza bu şehirle ilgili İzmir nasıl olmalıyı konuşuyoruz. Bunun için AK Parti olarak hiçbir partinin hayal etmediği kadar genci belediye meclis üyeliklerine yazdırdık. Listelerde 83 tane 18-30 yaş arası genç var. Belediye meclislerinde 115 kadın adayımız var" dedi. Yerel seçim sürecinde CHP'yi de eleştiren Zeybekci konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu ülkeyi bölmek için çukur eylemleri yapıldı. Bir işgal girişimi oldu, TIR'larla, kamyonlarla, patlayıcılarla patlattılar. Bu olaylar Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu olunca yapıldı. Bu şehirde bir ilçe belediye başkanı gözyaşlarıyla 'Sizlerin yanınızda olamadığımız için pişmanız, gönlümüzle sizinleyiz, size yapılanları kınıyoruz' dedi. Terör örgütüyle eşdeğer hale gelmiş o siyasi partinin temsilcisi 'Size güç vermeye geldim, elimden geldiğince size destek vereceğiz' sözlerini sarf etti. Bundan iki ay önce terör örgütünün partisi İzmir'de bizim uzlaşacağımız bir adayı çıkaracağız dedi ve ertesi gün CHP adayını açıkladı. Tüm itirazlara rağmen. Aziz Kocaoğlu onun adaylığının açıklanacağını duyunca koşarak Ankara'ya gitti. 'Bunu yapamazsınız' dedi. Şu andaki adaya karşı oldu. CHP'nin adayı böyle bir ortamda inatla aday gösterildi. Daha sonra o parti 'Biz aday çıkarmıyoruz, adayımız budur' dedi. Bu kadar net bir destek verdiler. Ben Cumhur İttifakı'nın adayıyım. Bizimkisi şeffaf bir ittifak. Kayıtsız şartsız verilen bu desteğin karşılığı ne? Meclis üyelerinde Kandil'den ismi gelenler hangi ilçelerde kaçıncı sırada? İttifakınızı, işbirliğinizi şeffaf şekilde söylemiyorsunuz. Yüzünüz yok. Söyleyin neye söz verildiğini. Siz gençler taraf olmak zorundasınız. Kıyamete kadar bu topraklarda Türk ve Kürtler kardeşçe yaşayacak. Bunların derdi özgürlük değil. Ben siyaset yapma tarzım olarak kimseye kem söz söylemem ama bir gerçek var ortada. 4 aydır ilçesinde işçilerin maaşı ödenmiyor. Ama 1 yılda 184 gün yurt dışında. Niyet hizmetkarlık değil, niyet başka. Ben sizleri taraf olmaya çağırıyorum. Şehrinizin tarafı olun."

