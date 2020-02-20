Çavuşoğlu'ndan Suriye yorumu: Soçi ve Astana ortadan kalkmadı ama yara aldı
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Çavuşoğlu'ndan Suriye yorumu: Soçi ve Astana ortadan kalkmadı ama yara aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkesin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Soçi mutabakatı ve Astana anlaşmalarının ortadan kalkmadığını fakat yara aldığını bildirdi

20.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:51
Çavuşoğlu'ndan Suriye yorumu: Soçi ve Astana ortadan kalkmadı ama yara aldı

Dışişleri Bakanı , 'de ateşkesin tesis edilmesi amacıyla başlatılan mutabakatı ve anlaşmalarının ortadan kalkmadığını fakat yara aldığını söyledi.


Bakan Çavuşoğlu, gündemdeki konuları TRT televizyonunda katıldığı programda değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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