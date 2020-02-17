Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya İdlib Çağrısı
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Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya İdlib Çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesine dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

17.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:48

Dışişleri Bakanı Rus Dışişleri Bakanı 'la görüşmesine dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Münih Güvenlik Konferansı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Lavrov'a 'e yönelik saldırıların derhal durması gerektiğini söylediğini aktardı



Haber Videosu

: Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya İdlib Çağrısı
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