Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya İdlib Çağrısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesine dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.
17.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesine dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Münih Güvenlik Konferansı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Lavrov'a İdlib'e yönelik saldırıların derhal durması gerektiğini söylediğini aktardı
Kaynak: DailyMotion.com