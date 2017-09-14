Çavuşoğlu'ndan 'Referandum' Açıklaması: Pazarlık İçinde Olmayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı basın organlarında yer alan IKBY Başkanı Mesut Barzani'ye referandumu ertelemesine ilişkin bir alternatif sunulduğu iddialarına ilişkin, "Bugün referandumu erteleyelim ama bir sene sonra referandum olacağının garantisini verin gibi bir pazarlığın içinde olmayız, buna karşıyız" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin 25 Eylül'de yapılacağını ilan ettiği referanduma ilişkin olarak sorulan bir soruya, "Bu konuda da Fransa ve Türkiye'nin yaklaşımı örtüşüyor. Böyle bir referandum kararı yanlış bir karardır ve bu Türkler içinde, Irak içinde, bölge içinde iyi değildir. Biz bu konuda başından beri net mesajlar verdik. Bağdat'ta ve Erbil'de net mesajlar verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Erbil ve Bağdat'ı ziyaret ettik. Verdiğimiz mesajın özeti şudur: Buradaki referandum kararı yanlıştır ve bu yanlıştan geri dönülmelidir. Dönülmezse bölge için olumsuz etkiler olacaktır. Erbil ve Bağdat zamanında anlaşmıştır ve bir Anayasa ortaya çıktı. Anayasa'da da Kürt Bölgesel Yönetimine yetki ve haklar verilmiştir. Bu hakların tamamen karşılanması gerektiğini de söyledik. Biz Türkiye olarak yeri geldiği zaman var olan gücümüzü kullanmaktan çekinmeyiz ama bu mesele bölge için çok önemli bir mesele. Dolayısıyla, Fransa ile de belki ortak adımlar atabiliriz. Bugüne kadar biz bölgesel yönetimine en ciddi sıkıntılı günlerinde ekonomik destekte yaptık. Eğer böyle bir referandumda ısrar ederlerse bunun bir bedeli olur. Temennimiz, burada aklı selim hakim olur, referandumdan geri adım atılır ama Erbil'in, Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Anayasal haklarının yerine gelmesi konusunda bazı ülkelerle arabuluculuk yapabiliriz. Bugün referandumu erteleyelim ama bir sene sonra referandum olacağının garantisini verin gibi bir pazarlığın içinde olmayız, buna karşıyız. Şu anda zaten bölgede çok sorun var. İlave bir sorun istemiyoruz, kaos istemiyoruz. Sözde karşı durduğunu söyleyen ülkelerin beklentisi sadece Türkiye'nin inisiyatif kullanması. Biz gerektiğinde bunu yaparız ama bu konularda herkesin samimi olması lazım. Bağdat'a farklı söyleyip Erbil'e farklı söylememesi gerekiyor" cevabını verdi.



ASTANA SÜRECİ



Astana sürecine yönelikte bilgi veren Çavuşoğlu, "Astana özellikle gerginliğin azaltılması noktasında önemli bir rol oynadı. En son bir önceki toplantıda çatışmasızlık bölgeleri ile ilgili bir mutabakat vardı. Bunların uygulaması ile ilgili görüşmeler devam etti. Bugün başlayan ve yarın devam edecek görüşmelerde İdlib başta olmak üzere bu gerginliği azaltıcı bölgelerle ilgili bir mutabakat sağlanması bekleniyor. Bugün biz Suriye'yi kendi aramızda değerlendirdik. Bugün ki görüşmemizde mutabık kaldığımız şeyler var. Birincisi DEAŞ ile mücadele devam etmelidir ve Rakka başta olmak üzere Arapların özellikle yoğun yaşadığı şehirler başta Rakka olmak üzere yönetimi onlara bırakılmalı. Amerika'nın bu konuda garantisi ve sözü var. Bu Suriye'nin geleceği için önemli. İkincisi; siyasi sürece de odaklanmamız lazım. Siyasi çözüm bulmazsak sorunları kökten yenemeyiz. Siyasi çözüm için Cenevre sürecini tekrar canlandırmamız gerekiyor. Bu konuda da hemfikiriz" açıklamasını yaptı.



(İlker Turak / İHA)