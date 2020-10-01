Çavuşoğlu'ndan Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf'a taziye ziyareti
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Çavuşoğlu'ndan Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf'a taziye ziyareti

01.10.2020 17:07 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:10
Çavuşoğlu'ndan Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf'a taziye ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al-Ahmed Al-Cabir Al-Sabah'ın vefatı dolayısıyla yeni Emir Şeyh Nawaf'a taziye ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al-Ahmed Al-Cabir Al-Sabah'ın vefatı dolayısıyla yeni Emir Şeyh Nawaf'a taziye ziyaretinde bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al-Ahmed Al-Cabir Al-Sabah'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Emir Şeyh Nawaf'a Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletimizin taziyelerini sunduk. Merhuma Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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