Çavuşoğlu'ndan Kritik Görüşme Sonrası İlk Açıklama

ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Singapur'da görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşme sonrası ilk açıklamasını yaptı.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan Rahip Brunson krizi sonrası ABD'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı almasının ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ilk kez yüz yüze görüştü. Kritik görüşmenin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Sorunlar yaşanabilir, görüş ayrılığı olabilir fakat biz Türkiye olarak her zaman bu sorunları diplomasiyle, diyalogla ve karşılıklı anlayışla ve mutabakatla çözmeyi arzu ettik ve yaklaşımımızda her zaman böyle oldu. Diğer taraftan tehdit diliyle, yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını da başından beri söyledik. Bugün yine bunu tekrarladık. Bunun da çok iyi bir şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz. Bugün Mike Pompeo ile yaptığımız görüşmede var olan sorunları nasıl çözeceğimizi birlikte nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"Yakın işbirliği, diyalog ve birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık"

Sorunların çözülmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Tabi ki bir görüşme de bu sorunların hepsinin birden çözülmesi beklenemez. Ama sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın işbirliği ve diyalog içinde ve birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Dolayısıyla ülkelerimize döndüğümüz zaman da bu sorunların çözülmesi için birlikte adım atmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Bunu kendisiyle görüştük. Diğer taraftan sorunları çözerken iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için Münbiç'teki yol haritası, PKK'ya yönelik bir çalışma grubumuz var. İdlib konusu dahil diğer alanlarda da hangi adımları atabiliriz bunu da değerlendirdik. Bugünkü görüşme yapıcı bir ortamda, sorunları çözme odaklı bir görüşme oldu bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. - SİNGAPUR