Çavuşoğlu'ndan "Kıbrıs Konferansı" Değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kalması hakkında, "Bu sonuç BM iyi niyet misyonu parametreleri içerisinde bir çözümün imkansızlığını ortaya koymuştur. Farklı parametrelerle bu soruna çözüm bulunması için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Crans Montana'da sonuçsuz kalan Kıbrıs Konferansı'na ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin konferansa her türlü yapıcı katkıyı sağladığını belirten Çavuşoğlu, "Kıbrıs Konferansı maalesef sonuçsuz kalmıştır. Türkiye her türlü yapıcı katkıyı sağlamıştır ancak bir sonuca varılamamıştır. Bu sonuç BM iyi niyet misyonu parametreleri içerisinde bir çözümün imkansızlığını ortaya koymuştur. Artık bunda ısrar etmenin anlamı yoktur. Ada'da ve bölgemizde istikrarın artarak devamı önemlidir. Farklı parametrelerle bu soruna çözüm bulunması için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



(Caner Ünver/İHA)