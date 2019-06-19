Çavuşoğlu'ndan 'Kaşıkçı cinayeti raporu' değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz.

Çavuşoğlu'ndan 'Kaşıkçı cinayeti raporu' değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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