Çavuşoğlu'ndan 'Kaşıkçı cinayeti raporu' değerlendirmesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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