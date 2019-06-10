Çavuşoğlu'ndan İzlanda'ya tepki

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da gösterilen tepkinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından verdiği mesajda, "Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA