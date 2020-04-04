Çavuşoğlu'ndan, İspanya'nın satın aldığı solunum cihazlarına ilişkin açıklama Açıklaması
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Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İspanya, Güncel

Çavuşoğlu'ndan, İspanya'nın satın aldığı solunum cihazlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın iki özerk yönetiminin, Türkiye'den satın aldığı solunum cihazlarına ilişkin İspanyol basınında yer alan asılsız haberleri eleştirerek, "Sağlık Bakanlığımızın da talimatıyla 116 solunum cihazının da iznini verdik.

04.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:32
Çavuşoğlu'ndan, İspanya'nın satın aldığı solunum cihazlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın iki özerk yönetiminin, Türkiye'den satın aldığı solunum cihazlarına ilişkin İspanyol basınında yer alan asılsız haberleri eleştirerek, "Sağlık Bakanlığımızın da talimatıyla 116 solunum cihazının da iznini verdik. Önümüzdeki günlerde İspanya'ya zaten gidecek. Ürünlere el koyma çok çirkin bir suçlama oldu." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını konusundaki son gelişmelere ilişkin CNN Türk'te değerlendirmelerde bulundu.

Bugüne kadar 94 ülkenin Türkiye'den tıbbi malzeme talebinde bulunduğunu fakat bu taleplerin tamamını karşılamanın mümkün olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar 23 ülkeye farklı malzemeler gönderdiğini belirtti.

İspanya'nın Türk şirketinden aldığı solunum cihazlarına ilişkin bu ülke basınında yer alan bazı haberlerle ilgili Çavuşoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, biraz önce canlı yayında, İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde Türkiye ile ilgili çıkan suçlamaları kesinlikle, güçlü şekilde reddettiklerini söyledi. Türkiye'nin bugüne kadar İspanya'ya verdiği desteği de güçlü şekilde bir kere daha vurgulayarak ülkemize teşekkür etti."

Çavuşoğlu, malzemelerin gönderilmesindeki önemli kriterin, Sağlık Bakanlığının tespitlerine göre, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak ve bu ihtiyaçların garanti altına alınması olduğunu kaydetti.

İspanya'dan da uzun bir listelik talep geldiğine ve bazı özel şirketlerle sözleşme imzalandığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Esasen tabii ki bunların hepsini karşılamamız mümkün değildi ve özellikle solunum cihazlarının ihracatı da izne bağlı. Sağlık Bakanlığımızın izni olmadan yapılamaz. Bazı ürünleri Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan'ın) talimatıyla İtalya ile İspanya'ya gönderdik ama solunum cihazlarını henüz daha gönderemedik. Bundan dolayı da İspanya basınında bazı bölgelerde Türkiye'ye karşı ciddi bir karalama başladı. Bunu da düzeltecek olan İspanya hükümetidir. İspanya Dışişleri Bakanı da biraz önce yaptığı açıklamayla ve yine bu sabah yaptığı açıklamayla düzelttiler."

"Firmalar, üç beş kuruş fazla kazanacağız diye ülkemizi bu tuzağa düşürmemeli"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'deki bazı firmaların, ihracata ilişkin yapılan düzenlemeleri bildiği halde, daha fazla para kazanmak için farklı ülkelerden gelen talepleri cevapsız bırakmadığını ya da Sağlık Bakanlığına yönlendirmek yerine sözleşme imzaladığını aktardı.

Bu şirketlerin, daha sonrasında ise farklı kanallardan Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığına baskı oluşturmaya çalıştığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu son derece yanlıştır. Esasen bu izni almadan, firmalarımızın o ülkelerle sözleşme imzalamaması gerekir. Üç beş kuruş daha fazla kazanacağız diye bu firmaların ülkemizi bu tuzağa düşürmemesi gerekiyor." dedi.

"Dost İspanya'nın her zaman yanındayız"

İspanya basınında çıkan asılsız haber nedeniyle yanlış yorumların da yapıldığına değinen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığımızın da talimatıyla 116 solunum cihazının da iznini verdik. Önümüzdeki günlerde İspanya'ya zaten gidecek. Hangi ürünü, ne zaman verebileceğimizi yine Sağlık Bakanlığımız belirliyor. Ürünlere el koyma çok çirkin bir suçlama oldu. Hükümet tarafından değil, basında çıkan haberlerden dolayı toplumun değişik kesimlerinden buna benzer suçlama ya da talepler geldi ama Dışişleri Bakanı Laya canlı yayında gerçekleri açıklamış oldu."

İspanya ile Türkiye arasında her düzeyde ikili ilişkilerin çok iyi olduğuna da vurgu yapan Çavuşoğlu, "Tüm ülkeler sınır boyundaki hava savunma sistemi Patriot bataryalarını çekerken, İspanya halen Patriot bataryalarını Adana'da tutuyor. Bu da Türkiye'ye NATO içinde en güçlü destek veren ülke demektir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından da İspanyol mevkidaşı Laya'nın, Twitter hesabından "Dost ve müttefik Türkiye'nin jestine teşekkür ediyoruz." paylaşımını alıntılayarak, "Dost İspanya'nın her zaman yanındayız. Bugünleri hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Castilla y La Mancha ve Navarra özerk yönetimleri, önceki haftalarda bir Türk şirketinden 3 milyon avro karşılığında 150 adet solunum cihazı satın almıştı.

Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de sağlık ekipmanlarının ülkeden çıkışına kısıtlama getirmiş ve bundan dolayı bu cihazların İspanya'ya gönderilmesi süresi uzamıştı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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