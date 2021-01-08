Çavuşoğlu'ndan "güvenli turizm" paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili ile bir araya geldiklerini ve Türkiye'nin "güvenli turizm" programını değerlendirdiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili ile bir araya geldiklerini ve Türkiye'nin "güvenli turizm" programını değerlendirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pololikashvili'ye Türkiye'nin başarıyla uyguladığı "güvenli turizm"i anlatarak "2019'da 52 milyon turist ağırlayarak dünyanın en çok tercih edilen 6. ülkesi olduk." ifadesini kullandı.

"Güvenli Turizm Sertifikası" almak için başvuru yapan tesislerin, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede 100'ü aşkın maddeyle belirlenen kriterleri yerine getirmiş olmaları gerekiyor. Bu kriterler, uluslararası standartlarda hijyen, sağlık önlemleri ve sosyal mesafe gibi kuralları kapsıyor.

Oda sayısı 50 ve üzerinde olan konaklama tesislerinin, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na dahil olma zorunluluğu bulunurken 2021 yılında oda sayısının 30 ve üzeri olarak güncelleneceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan