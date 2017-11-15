Çavuşoğlu'ndan Filistin'e Tebrik Mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Devleti'nin ilanının 29. yıl dönümünü kutladı.



Çavuşoğlu, tebrik mesajını sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştı.



Bakan Çavuşoğlu, mesajında, "Filistin Devleti'nin ilanının 29. yıl dönümünde Filistin halkını kutluyoruz. Türkiye haklı davasında Filistin'in yanında olmaya, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin için güçlü desteğini vermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.