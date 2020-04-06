Çavuşoğlu'ndan eski NATO Genel Sekreteri Solana'ya geçmiş olsun telefonu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın eski Dışişleri Bakanı ve eski NATO Genel Sekreteri Javier Solana ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın eski Dışişleri Bakanı ve eski NATO Genel Sekreteri Javier Solana ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Solana'yla görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan Çavuşoğlu Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile de telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Kaynak: AA