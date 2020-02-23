Çavuşoğlu'ndan depremde hayatını kaybedenler için Van'a taziye mesajı
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Çavuşoğlu'ndan depremde hayatını kaybedenler için Van'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

23.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:48
Çavuşoğlu'ndan depremde hayatını kaybedenler için Van'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanı , 'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen 'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çavuşoğlu, hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Geçmiş olsun Van. Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında kimsenin kalmamış olması tesellimiz oldu. Rabb'im milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
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