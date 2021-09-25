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Çavuşoğlu'ndan büyükşehir itfaiyelerine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çavuşoğlu'ndan büyükşehir itfaiyelerine ziyaret

Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine ait çift kabin araca İzmir'de Rottest Rotfire söndürme tertibatı kurulumu gerçekleştirildi.

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine ait çift kabin araca İzmir'de Rottest Rotfire söndürme tertibatı kurulumu gerçekleştirildi.

Altınova İtfaiye Amirliği araç parkına yeni ve önemli bir araç dahil oldu. Yangına veya olası afet durumuna ilk ve acil müdahale amacıyla çift kabin araca yerleştirilen Rottest Rotfire söndürme tertibatı hizmete girdi.

Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu İzmir dönüşü; İzmir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse, Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Manisa İtfaiye Müdürü Kazım Memiş, Manisa İtfaiyeci Eğitmeni Serdar Kurt, Balıkesir Büyükşehir Daire Başkanı Halil Yılmaz'ı makamlarında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu. - YALOVA

Çavuşoğlu'ndan büyükşehir itfaiyelerine ziyaret

Çavuşoğlu'ndan büyükşehir itfaiyelerine ziyaret

Çavuşoğlu'ndan büyükşehir itfaiyelerine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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