Çavuşoğlu'ndan Akıncı açıklaması: 'Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım'
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Çavuşoğlu'ndan Akıncı açıklaması: 'Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım'

Çavuşoğlu'dan Akıncı açıklaması: "Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım"

10.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:59
Çavuşoğlu'ndan Akıncı açıklaması: 'Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım'

Dışişleri Bakanı 'ndan ve KKTC Akıncı'nın son sözleri hakkında açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı, Akıncı hakkında "Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım" dedi.


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