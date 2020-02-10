Çavuşoğlu'ndan Akıncı açıklaması: 'Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım'

10.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:59

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib ve KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın son sözleri hakkında açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı, Akıncı hakkında "Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım" dedi.





data-stories-id="4489474"

data-event="widget_related"

class="widget widget--type-related widget--size-fullwidth widget--align-center">