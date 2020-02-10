Çavuşoğlu'ndan Akıncı açıklaması: 'Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım'
Çavuşoğlu'dan Akıncı açıklaması: "Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib ve KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın son sözleri hakkında açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı, Akıncı hakkında "Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım" dedi.
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