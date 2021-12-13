Bakan Çavuşoğlu'ndan muhalefete iktidar göndermesi! Golf eleştirilerine verdiği yanıt AK Partili vekilleri coşturdu

Tbmm Genel Kurulunda, Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri görüşmelerine başlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığının 2022 yılı bütçesi üzerine konuşma yaptı.

"BEN GOLF OYNAYACAK SAHA BULURUM"

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması sırasında muhalefetten vekillerin sataşmasına Çavuşoğlu, "Sayın Erozan dediniz ki 'İktidarın günleri sayılı'. Geçen sene ne demiştiniz 'Yılın ikinci yarısında bütçeyi biz devralacağız'. Ne oldu sayın Erozan? Geçen sene de böyle söylüyordunuz. Ne oldu güvendiğiniz dağlara kar mı yağdı? Sayın Erozan, ben Ankara'da da her yerde de golf oynayacak saha bulurum. Bunda hiç problem yok. Ama siz iktidarı ancak rüyanızda görürsünüz." dedi.

AK PARTİLİLER AYAKTA ALKIŞLADI

Çavuşoğlu'nun İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'a yönelik bu sözleri sonrası AK Parti sıralarından alkış ve tezahüratlar yükseldi.

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