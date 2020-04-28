Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki terör saldırısına tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hain terör örgütü PKK/YPG bu mübarek Ramazan gününde bile çoluk çocuk demeden masum sivilleri katletti" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hain terör örgütü PKK/YPG bu mübarek Ramazan gününde bile çoluk çocuk demeden masum sivilleri katletti" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü PKK/YPG bu mübarek Ramazan gününde bile çoluk çocuk demeden masum sivilleri katletti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne destek verenler ve onu terör listesinden çıkarmaya çalışanlar da bu alçak saldırıdan sorumludur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA