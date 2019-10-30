Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Ermeni soykırımı yasa tasarısı tepkisi: Utanç verici bir karar

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Ermeni soykırımı yasa tasarısı tepkisi: Utanç verici bir karar

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermeni soykırımını tanıma yasa tasarısının Amerika Birleşik Devletleri (ABD)Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesine sert tepki gösterdi.

30.10.2019 16:07
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Ermeni soykırımı yasa tasarısı tepkisi: Utanç verici bir karar

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermeni soykırımını tanıma yasa tasarısının Amerika Birleşik Devletleri (ABD)Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesine sert tepki gösterdi.


Çavuşoğlu "utanç verici bir karar" diyerek ABD'li vekilleri eleştirdi.Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kabul edilen Ermeni soykırımı yasa tasarısını "sıfır ve hükümsüz" olarak niteledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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