Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Böyle Dostluk Olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD yönetiminin tutumunu eleştirerek, "Böyle dostluk olmaz" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'da devam eden Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye ve Avrupa'ya karşı sert tutumuna değinerek, "Böyle bir dostluk olmaz, böyle müttefiklik de olmaz. Ticarette kazan kazan formülüne göre hareket edilmesi gerekiyor" dedi.

"İDLİB'DE SAVAŞI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Çavuşoğlu basın mensuplarının kendisine, Suriye rejiminin İdlib'e operasyon düzenlemek için hazırlandığını hatırlatınca, olası çatışmayı engellemek için Moskova'ya gittiklerini ve İran Dışişleri Bakanının Türkiye'ye geldiğini hatırlattı. Çavuşoğlu İdlib'de 3.5 milyondan fazla sivilin yaşadığını hatırlatarak, "Burada bir grup ekstremist var. Başından beri biz bunları biliyoruz. Halep ve diğer yerlerden özellikle gönderildi. Bu grupların diğerlerinden ayrılması ve bunların etkisiz hale getirilmesi için de birlikte çalışmamız lazım. En etkin ve en sağlıklı yöntem budur. Aksi halde insani bakımdan, güvenlik ve Suriye'nin geleceği, siyasi çözüm bakımından ciddi problemler olur" dedi.

"BÖYLE BİR DOSTLUK OLMAZ"

Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye ve Avrupa'ya karşı sert tutumuna da değindi. Çavuşoğlu, "ABD, son zamanlarda yalnız S-400'ler ya da savunma sistemine ilişkin değil, her konuda, her müttefikine baskı yapıyor. Almanya'ya diyor ki, Rusya'dan niye gaz alıyorsun benden al, yüzde 25 daha pahalı olsa da diğer ülkelere başka türlü baskı yapıyor. Bu yeni yönetimin müttefiklerine ve dostlarına davranış biçimi gerçekten herkesi rahatsız etmeye başladı. Böyle bir dostluk olmaz, böyle müttefiklik de olmaz. Ticarette kazan kazan formülüne göre hareket edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"BİZ S-400'LERİ ALDIK, NOKTA"

Çavuşoğlu, "Biz S-400'leri aldık, nokta. Bundan sonra bunun tartışması olmaz. Acil ihtiyacımız var, aldık. Biz alırken de özellikle NATO'ya ve müttefiklerimize yönelik tehdit oluşturmaması içinde gerekli hassasiyeti gösterdik. Müttefiklerimiz bize satsaydı onlardan alırdık. Bırakın bize satmayı, biliyorsunuz sınırımızdaki bataryaları bile zamanında çektiler. Dolayısıyla biz hava sahamızı korumak zorundayız. Kendimizi, milletimiz ve toprağımızı korumak bizim asli görevimiz" diye konuştu.

(Mehmet Emin Avcı/İHA)