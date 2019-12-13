Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosu'nun kabul ettiği Ermeni tasarısına tepki: Siyasi bir gösteriden ibaret

13.12.2019 00:31 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:31

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine "siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur" sözleriyle tepki gösterdi.



"Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun söz konusu karar tasarısını kabul etmesini Twitter'dan değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle