Çavuşoğlu'ndan ABD ile güvenli bölge görüşmelerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de güvenli bölge oluşturulması) ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil"

Çavuşoğlu'ndan ABD ile güvenli bölge görüşmelerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de güvenli bölge oluşturulması) ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil"

Kaynak: Dunya.com

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