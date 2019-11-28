Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tokalaşması ANKARA - IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından...
28.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:31
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tokalaşması ANKARA - IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli"