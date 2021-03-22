Çavuşoğlu, NATO toplantısına katılacak
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Çavuşoğlu, NATO toplantısına katılacak

22.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:40
Çavuşoğlu, NATO toplantısına katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-24 Mart 2021 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-24 Mart 2021 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda 2021 NATO Liderler Zirvesinin hazırlıkları, İttifak'ın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla yürütülen NATO 2030 Değerlendirme Süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle bağlantılı gelişmelerin ele alınması ve NATO'nun gündeminde bulunan diğer konuların istişare edilmesi öngörülmektedir. Sayın bakanımız toplantı vesilesiyle, bazı mevdikaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecektir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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