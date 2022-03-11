Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Karadağ ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşlarıyla görüştü - Haberler

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Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Karadağ ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşlarıyla görüştü

AA - Hatice Özdemir Tosun - Politika
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Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Karadağ ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Karadağ Dışişleri Bakanı Dorde Radulovic ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Karadağ Dışişleri Bakanı Dorde Radulovic ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nun ilk gününde ikili görüşmelere devam etti.

İlk olarak Stoltenberg ile görüşen Çavuşoğlu, ardından Radulovic ve Osmani ile bir araya geldi.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Politika

Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya, Karadağ, Politika, Haberler

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