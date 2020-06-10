Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefon görüşmesinde, Libya ve genel güvenlik konularını değerlendirdi.
10.06.2020 19:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefon görüşmesinde, Libya ve genel güvenlik konularını değerlendirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.
Kaynaklar, görüşmede, Libya ve genel güvenlik konularının ele alındığını kaydetti.
Kaynak: AA