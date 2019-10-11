Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Dolmabahçe'de karşıladı

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Dolmabahçe'de karşıladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması İkilinin fotoğraf çektirmesi İkili görüşme için ofise geçişleri İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma...

11.10.2019 10:42
Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Dolmabahçe'de karşıladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması

İkilinin fotoğraf çektirmesi

İkili görüşme için ofise geçişleri İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde karşıladı.

Kaynak: AA
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