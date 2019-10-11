Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Dolmabahçe'de karşıladı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması İkilinin fotoğraf çektirmesi İkili görüşme için ofise geçişleri İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma...
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması
İkilinin fotoğraf çektirmesi
İkili görüşme için ofise geçişleri İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde karşıladı.