Çavuşoğlu: "NATO, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunmalı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor. Bu esasen savaş suçudur."

Bakan Çavuşoğlu, başta NATO olmak üzere herkesin, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı