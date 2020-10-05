Çavuşoğlu: "NATO, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunmalı"
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Çavuşoğlu: "NATO, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunmalı"

05.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:46

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor. Bu esasen savaş suçudur."

Bakan Çavuşoğlu, başta NATO olmak üzere herkesin, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu: 'NATO, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunmalı'
Çavuşoğlu: 'NATO, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunmalı'
Çavuşoğlu: 'NATO, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunmalı'
Çavuşoğlu: 'NATO, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunmalı'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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