Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı
Toplantı salonundan görüntüler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in salona gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi ve buradakilerle selamlaşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.
20.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:45
Toplantı salonundan görüntüler
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in salona gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi ve buradakilerle selamlaşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı