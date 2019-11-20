Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı
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Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı

Toplantı salonundan görüntüler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in salona gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona gelişi ve buradakilerle selamlaşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

20.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:45
Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı

Toplantı salonundan görüntüler

NATO Genel Sekreteri 'in salona gelişi

Dışişleri Bakanı 'nun salona gelişi ve buradakilerle selamlaşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı
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