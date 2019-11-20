Çavuşoğlu, nato dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı
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Çavuşoğlu, nato dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıBelçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

20.11.2019 18:51 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:56

Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Belçika, ()- Dışişleri Bakanı , Belçika'nın başkenti 'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, nato dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı
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