Çavuşoğlu, nato dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı
Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıBelçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
20.11.2019 18:51 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:56
Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Belçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Çavuşoğlu, nato dışişleri bakanları toplantısı'na katıldı