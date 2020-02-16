Çavuşoğlu, Münih'te Libya konulu toplantıya katıldı
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Çavuşoğlu, Münih'te Libya konulu toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, aile fotoğrafı çekiminin ardından Dışişleri Bakanları düzeyinde Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.

16.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:45
Çavuşoğlu, Münih'te Libya konulu toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği 'nın kentinde, aile fotoğrafı çekiminin ardından Dışişleri Bakanları düzeyinde Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.


Kaynak: DHA
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