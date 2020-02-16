Çavuşoğlu, münih'te libya konulu toplantıya katıldı
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Çavuşoğlu, münih'te libya konulu toplantıya katıldı

Çavuşoğlu, Münih'te Libya konulu toplantıya katıldıAlmanya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, aile fotoğrafı çekiminin ardından Dışişleri Bakanları düzeyinde Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.

16.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:23
Çavuşoğlu, münih'te libya konulu toplantıya katıldı

Çavuşoğlu, 'te konulu toplantıya katıldı

Almanya, ()- Dışişleri Bakanı , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, aile fotoğrafı çekiminin ardından Dışişleri Bakanları düzeyinde Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, münih'te libya konulu toplantıya katıldı
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