Çavuşoğlu, münih'te libya konulu toplantıya katıldı
Çavuşoğlu, Münih'te Libya konulu toplantıya katıldıAlmanya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, aile fotoğrafı çekiminin ardından Dışişleri Bakanları düzeyinde Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.
16.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:23
Çavuşoğlu, Münih'te Libya konulu toplantıya katıldı
Almanya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, aile fotoğrafı çekiminin ardından Dışişleri Bakanları düzeyinde Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: DHA