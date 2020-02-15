Çavuşoğlu, Münih'te "Antalya Diplomasi Forumu" tanıtım etkinliğinde konuştu Açıklaması

15.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:12

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de başka bir insani kıyıma izin vermeyeceklerini belirterek, Türkiye'nin müttefiklerinden, rejim ve destekçilerine saldırganlıklarını durdurması için azami baskı yapmasını beklediklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te, 27-29 Mart'ta düzenlenecek "Antalya Diplomasi Forumu" tanıtımının yan etkinliğinde konuştu.

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafya itibarıyla çoklu çatışmalarla dolu çalkantılı bir bölgede yer aldığına işaret eden Çavuşoğlu, Suriye, Irak, Balkanlar ve Doğu Akdeniz gibi alanlardaki istikrarsızlıkların Türkiye'yi doğrudan etkilediğinin altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye meselesinin bu durumu özetleyen iyi bir örnek olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin, komşusu Suriye'de 2011'den bu yana yaşanan başarısızlıktan çok zarar gördüğünü dile getirdi.

Esed rejimi tarafından Türk askerlerine yönelik İdlib'de düzenlenen saldırıya da değinen Çavuşoğlu, "Burada başka bir insani kıyıma izin vermeyeceğiz. Müttefik ve ortaklarımızdan bizimle çalışmasını, rejim ve destekçilerine saldırganlıklarını durdurmak için azami baskı uygulamasını bekliyoruz. Bu, Avrupalı müttefiklerimiz için de kritik bir test." diye konuştu.

Türkiye'nin dış politika yönelimine ilişkin birçok sorunun gündeme geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye hiçbir yöne doğru gitmiyor. Türkiye, güçlü bir NATO müttefiki ve eski bir Avrupa gücüdür ancak tarihimiz, coğrafyamız ve beşeri sermayemiz bizi diğer birçok dünyanın parçası yapıyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politika tercihlerinin, düşünmeden alınmış kararlarla şekillenmediğine vurgu yaparak, "Bu tercihler, var olan durumun değerlendirildiği ve ileriye dönük inisiyatiflerdir." ifadesini kullandı.

"Batı, Libya'daki krizin trajediye dönüşmesine izin vermemeli"

Çavuşoğlu, Libya meselesine de değinerek, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) saldırdığını kaydetti.

Çavuşoğlu, önde gelen bazı Avrupa ülkelerinin yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) destek alan Hafter'in bu durumdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'den sonra Avrupa (Batı), (Libya'da da) bir kez daha başarısız olmamalı ve krizin bir trajediye dönüşmesine izin vermemeli." diye konuştu.

Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikayla sürdürülebilir kalkınma, barış ve istikrar için koşullar oluşturma amacıyla inisiyatif aldığının altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye'nin halihazırda 246 temsilcilikle dünyada temsilcilik sayısı bakımından da en büyük 5'inci diplomatik ağa sahip olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin son dönemde ağırlık verdiği "Yeniden Asya" ve "Dijital Diplomasi" girişimlerinin, Türk dış politikasının yenilikçi ruhunu ortaya koyduğunu vurgulayarak, söz konusu girişimlerin, Türkiye'nin geleceğe hazırlanma isteğini yansıttığını kaydetti.

Öte yandan, Çavuşoğlu, Türkiye'nin, çatışmaların önlenmesi ve barışçıl çözümlenmesinde aktif roller üstlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA