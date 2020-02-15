Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı'nda
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılıyor.
15.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:32
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılıyor.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'ndayız. Dış politikamızı anlatacak, ikili görüşmeler yapacağız. Ayrıca 'Antalya Diplomasi Forumu'nu katılımcılara tanıtacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA