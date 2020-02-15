Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı'nda
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Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı'nda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılıyor.

15.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:32
Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı'nda

Dışişleri Bakanı , 'da 56'ncı Güvenlik Konferansı'na katılıyor.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'ndayız. Dış politikamızı anlatacak, ikili görüşmeler yapacağız. Ayrıca 'Antalya Diplomasi Forumu'nu katılımcılara tanıtacağız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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