Çavuşoğlu: "Muhataplarımızda da (pozitif yaklaşıma ilişkin) aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile...