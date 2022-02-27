Çavuşoğlu,Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun savaşa dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun savaşa dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.
İhlas Haber Ajansı - Güncel