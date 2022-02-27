Çavuşoğlu,Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi - Haberler

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Çavuşoğlu,Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çavuşoğlu,Montrö Sözleşmesi'nin

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun savaşa dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna topraklarındaki durumun savaşa dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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