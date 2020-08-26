Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı ile görüştü Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı ile görüştüMoldova, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea ile görüştü.

Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı ile görüştü Moldova, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea ile görüştü. Kaynak: DHA