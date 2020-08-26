Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı ile görüştü
Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı ile görüştüMoldova, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea ile görüştü.
26.08.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:38
Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı ile görüştü
Moldova, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea ile görüştü.
Kaynak: DHA