Çavuşoğlu, moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü
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Çavuşoğlu, moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştüAlmanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.

16.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:09
Çavuşoğlu, moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü

Almanya, ()- 56'ncı Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı , Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü
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