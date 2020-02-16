Çavuşoğlu, moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü
Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştüAlmanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.
16.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:09
Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü
Almanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.
Kaynak: DHA