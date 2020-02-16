Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü
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Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü

56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.

16.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:51
Çavuşoğlu, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü

56'ncı Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere 'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Damdin Tsogtbaatar ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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Kaynak: DHA
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