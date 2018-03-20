Çavuşoğlu, Moğolistan'da Tolgoyt Kültür Merkezi ve Hz. Ömer Camii'nin Açılışlarını Yaptı

Çavuşoğlu, Moğolistan'da Tolgoyt Kültür Merkezi ve Hz. Ömer Camii'nin Açılışlarını Yaptı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak için gittiği Moğolistan’da Tolgoyt Kültür Merkezi ve Hz. Ömer Camii’nin açılışlarını yaptı.

Çavuşoğlu, Moğolistan'da Tolgoyt Kültür Merkezi ve Hz. Ömer Camii'nin Açılışlarını Yaptı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak için gittiği Moğolistan'da Tolgoyt Kültür Merkezi ve Hz. Ömer Camii'nin açılışlarını yaptı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak için gittiği Moğolistan'da Türkiye Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajans Başkanlığı'nın desteğiyle inşa edilen Tolgoyt Kültür Merkezi ve Hz. Ömer Camii açılışını gerçekleştirdi. - ULAN BATUR

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