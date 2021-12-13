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Çavuşoğlu: "Milletimiz çok daha özgüvenli"

AA - Haberler | Güncel

TBMM Genel Kurul salonu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri görüşmelerine başlandı.

Tbmm Genel Kurul salonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri görüşmelerine başlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığının 2022 yılı bütçesi üzerine konuşma yaptı. (1)

Çavuşoğlu: Milletimiz çok daha özgüvenli

Çavuşoğlu: Milletimiz çok daha özgüvenli

Çavuşoğlu: Milletimiz çok daha özgüvenli

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