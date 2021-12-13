Çavuşoğlu: "Milletimiz çok daha özgüvenli"

Tbmm Genel Kurul salonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri görüşmelerine başlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığının 2022 yılı bütçesi üzerine konuşma yaptı. (1)